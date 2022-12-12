В Москве еще до 10 мм осадков выпадет до конца дня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице менее чем за сутки выпало рекордное количество осадков, а до конца понедельника, 12 декабря, выпадет еще до 10 миллиметров. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.

Уточняется, что ледяной дождь побил рекорд более чем 60-летней давности для этого дня. Так, 12 декабря 1960 года за сутки выпало более 12 миллиметров осадков.

"Сегодня только за ночь выпало более 30% месячной нормы. В течение дня ожидается еще до 10 миллиметров осадков. Дожди сопровождаются активным таянием снега из-за положительных температур воздуха", – говорится в сообщении.

В комплексе городского хозяйства отметили, что осадки уходят в ливневую сеть самотеком. На улицах дежурят бригады Мосводостока и других городских коммунальных компаний. Они очищают водоприемные колодцы от снежной шуги и наледи для беспрепятственного пропуска воды.

По данным Гидрометцентра России, за прошедшие выходные в столичном регионе выпало две трети месячной нормы осадков.

"За период 10 декабря – ночь 12 декабря выпало две трети месячной нормы осадков", – говорится в сообщении.

Отмечается, что для столицы норма осадков в декабре составляет 51 миллиметр.

Ранее сообщалось, что специалисты городских служб перешли на повышенный режим работы из-за ледяных дождей. По словам заммэра Москвы Петра Бирюкова, в столице менее чем за 24 часа выпало больше половины месячной нормы осадков.

Он предупредил горожан, что непростые погодные условия пока сохраняются. Бирюков поделился, что для устранения осадков было задействовано свыше 80 тысяч специалистов, а также 11 тысяч единиц техники.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в понедельник, 12 декабря, и во вторник, 13 декабря, в центральной части России сохранятся положительные температуры. А к 14 декабря температура опустится до минус 5 градусов.

Москвичам показали столичную карту осадков 12 декабря

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