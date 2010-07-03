Москвичей предупредили о скорой оттепели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Гидрометцентре предупредили жителей столицы об очередной оттепели. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на слова и. о. директора погодного центра Романа Вильфанда.

Отмечается, что зимняя погода, установившаяся в Москве в четверг, продержится недолго. К концу недели снова ожидается потепление и установление температуры выше климатической нормы на 7 градусов.

"У погоды характер очень изменчивый. Сейчас будут дни с температурой ниже нулевой отметки преимущественно, а в воскресенье, во второй половине дня, меняется циркуляция, и более теплый воздух поступает", – уточнил синоптик, добавив, что оттепель продержится в столице по меньшей мере до среды следующей недели.

До этого он заявлял, что зимние температуры установятся в столичном регионе 12 декабря, однако рассчитывать на выпадение снега не стоит. Кроме того, в Москве прогнозируются осадки в виде дождя.

Ранее синоптики напугали москвичей волнами холода. Сообщалось, что заморозки будут приходить в столицу периодами в течение зимы.