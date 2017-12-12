Звезды ЦСКА и "Спартака" разыграли хоккейный Кубок легенд

Фото предоставлено "Лига Легенд"

В подмосковном клубе "Лужки" под Истрой завершился Кубок Легенд-2017. В турнире приняли участие звезды отечественного хоккея 70-90-х годов. На один лед вышли Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Игорь Ларионов, Алексей Касатонов, которые сразились в составах ЦСКА, Спартак, Динамо и сборной Подмосковья. Завершилось все классическим дерби "Спартак" – ЦСКА.

Во время турнира звезды хоккея дали мастер-класс для воспитанников Академии Фетисова.

Турнир "Лига легенд", проходящий при поддержке компании "Норникель", по словам организаторов, важен для развития всего российского хоккея. Интерес главы "Норникеля" к ледовым матчам не случаен: Владимир Потанин давно играет в хоккей, он является игроком основного состава НХЛ и в составе ЦСКА выходит на лед Кубка Легенд.

"Когда развиваются любительский и детский спорт, у людей появляется желание заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. А спорт высших достижений – это гордость нашей страны, это наши победы. Они только усиливают эту тягу", – отметил по окончании матча президент "Норникеля" и глава попечительского совета фонда развития любительского хоккея "Ночная хоккейная лига" Владимир Потанин, сыгравший на этом турнире за армейцев и забивший 4 шайбы в ворота соперников.

Фото предоставлено "Лига Легенд"

"Я очень поражен тем, как было все устроено! В этом смысле могу только поблагодарить организаторов и партнеров турнира. Все просто здорово, состояние льда феноменальное. Когда ты играешь на улице, погода не всегда может быть такой, которую ты ждешь. Самым трудным фактором была адаптация к площадке. Она была энхаэловской, а вот зоны были старого образца. Пришлось адаптироваться, но, в целом, все было сделано блестяще", – отметил центрфорвард знаменитой "пятерки" ЦСКА и сборной СССР 80-х годов Игорь Ларионов.

Главный приз турнира вручил космонавт, герой России Федор Юрчихин.