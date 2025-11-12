Фото: портал мэра и правительства Москвы

Всероссийский день правовой помощи детям пройдет в Москве 20 ноября. Об этом сообщает пресс-служба департамента труда и соцзащиты населения столицы.

Мероприятие пройдет в 12-й раз при координации столичного управления Минюста России. Приурочено событие к Всемирному дню ребенка.

Данное мероприятие организуют, чтобы адвокаты, нотариусы и специалисты социальных учреждений смогли оказать бесплатную юридическую помощь несовершеннолетним, их родителям и законным представителям, в том числе в оформлении необходимых документов.

Также Всероссийский день правовой помощи позволит оказать содействие в защите интересов несовершеннолетних, включая сирот. Особое внимание будет уделено детям участников спецоперации.

С графиком мероприятий и списком площадок, где будут проводиться правовые консультации, можно ознакомиться на сайте ГУ Минюста России по столице в разделе "Всероссийский день правовой помощи детям". Также запланированы лекции, семинары, круглые столы по правовому информированию и просвещению.

Ранее Владимир Путин заявлял, что в РФ необходимо улучшать законодательные и нормативно-правовые акты, которые направлены на защиту традиционных ценностей. По его словам, совершенствование государственной политики в этой сфере является важной и актуальной темой, которая напрямую связана с обеспечением суверенитета и национальных интересов России.

