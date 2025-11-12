Малышева призналась, что всю жизнь не ест сырое мясо из-за запрета матери

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово!" призналась, что всю жизнь не ест сырое мясо из-за запрета матери. Выпуск доступен на сайте Первого канала.

В программе обсуждалось, насколько безопасно употреблять недожаренное мясо, например стейки с кровью. Малышева отметила, что никогда не ест такие блюда из-за возможных рисков.

Она объяснила, что ее мама была детским инфекционистом, и на сырое мясо в семье был запрет, который остался с Малышевой "на всю жизнь".

Ранее врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух предупредила о том, что употребление таких блюд, как тартар, карпаччо или стейк с кровью, может быть очень опасно. Свинину и курицу в непрожаренном виде нельзя есть ни при каких обстоятельствах, поскольку они могут содержать личинки паразитов или быть заражены сальмонеллой.

В говядине паразиты присутствуют в меньшем количестве, однако все равно можно заразиться бычьим цепнем или получить пищевое отравление, если мясо находилось в холодильнике без строгого соблюдения температурного и санитарного режимов.

