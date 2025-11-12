Форма поиска по сайту

12 ноября, 06:25

Общество

Облачная погода и до 6 градусов тепла ожидаются в столице 12 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха в Москве в среду, 12 ноября, составит 4–6 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная с прояснениями погода. В Подмосковье воздух прогреется от 1 до 6 градусов.

Вместе с тем будет дуть северо-восточный, восточный ветер, скорость которого составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова предупредила, что первый мороз придет в Москву и область в выходные дни, 15 и 16 ноября. Согласно данным синоптика, в ночь на субботу столица окажется в теплом секторе циклона. Это значит, что днем город попадет в его тыл, поэтому температура начнет опускаться.

В воскресенье температура воздуха в Подмосковье может опуститься до минус 5 градусов. При этом в регионе сохранится небольшая облачность.

"Атмосфера": пасмурная погода ожидается в Москве 12 ноября

