В России могут сделать бесплатным проезд для детей из многодетных семей к месту отдыха

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ЛДПР предложила бесплатно провозить детей из многодетных семей на отдых и обратно. Об этом сообщил председатель партии Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале.

"ЛДПР предлагает предоставлять льготу многодетным семьям при перевозке детей поездами дальнего следования", – сообщил он.

По его словам, на отдых для всей семьи закладываются большие деньги, а особенно много занимают в статье расходов транспортные услуги. В связи с этим многодетные семьи часто проводят время летом дома, а не на море.

"Для молодого поколения очень важно сохранить мобильность, посмотреть интересные места, отдыхать на море летом", – добавил Слуцкий.

Поэтому для того, чтобы у многодетных семей было больше возможностей для отдыха, партия выдвинула предложение о введении бесплатного проезда детей до 17 лет включительно по России. Теперь проект направили в правительство РФ.

В ЛДПР добавили, что в РФ живет около 2,3 миллионов многодетных семей, в которых воспитываются более 7,4 миллионов детей.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что необходимо давать жилье семьям при рождении третьего ребенка. Как отметила председатель Совфеда, такие действия станут одним из механизмов стимулирования рождаемости в стране.

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