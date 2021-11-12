В Москве раздали первые 20 тыс браслетов с QR-кодом для лиц с деменцией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве раздали первые 20 тысяч браслетов с QR-кодом, благодаря которым можно будет определить личность людей, имеющих проблемы с памятью. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы, координатор отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов.

"Такие браслеты есть, мы уже раздали первую партию в Москве, и мы до конца этого года посмотрим на эффективность. И потом, конечно, будем продолжать этот проект делать", – рассказал он.

По словам Леонова, проект хотят распространить на все регионы страны, так как он является полезным.

Недавно новая система показала свою эффективность. Благодаря браслетам с кодами получилось найти двоих потерявшихся людей.

Ранее сообщалось, что браслеты содержат в себе защищенный от воды и не требующий подзарядки модуль, на который может быть записана и считана информация о здоровье человека, контакты его родственников.

Учредитель фонда "Артист" актриса Мария Миронова отмечала, что такие браслеты позволяют быть спокойнее за своих близких, остающихся один на один с опасностями большого города.