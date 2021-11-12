Скончалась бабушка модели Натальи Водяновой

Фото: instagram.com/natasupernova

В Нижнем Новгороде скончалась бабушка известной модели Натальи Водяновой. Об этом она написала в своем Instagram.

"Громова (Знахоренко) Лариса Гавриловна, родившаяся 10 ноября 1929 года, ушла из жизни 11 ноября 2021 года у себя дома в родном городе Нижнем Новгороде, окруженная любящими детьми, внуками и правнуками", – написала модель.

Бабушка Водяновой скончалась на следующий день после ее дня рождения. По словам модели, пенсионерка плохо себя чувствовала, но была полна духом, когда увидела приехавшую внучку с детьми.

"Разошлись мы в районе 23:00, уставшие и счастливые и со спокойной душой от того, что праздник удался. Праздник, достойный этого горячо всеми любимого нашего родного человека. Бабунечка очень любила большие застолья, собирать вокруг себя семью, говорить и слушать речи, петь и танцевать", – подчеркнула модель.

По словам Водяновой, около 11:30 следующего дня бабушке стало плохо. Она жаловалась на жжение в желудке, поэтому родственники вызвали скорую помощь. Модель подчеркнула, что это большая утрата для всей семьи.

