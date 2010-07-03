Определен топ-10 населенных пунктов с самыми веселыми названиями

Фото: ТАСС/Михаил Медведев
Подходит к концу конкурс на самое веселое название населенного пункта России. За 2,5 месяца прошли отборочные туры, за выход в финал боролись 100 претендентов из 83 регионов России. В финал вышли 10 населенных пунктов. Голосование продлится две недели и завершится в 23:59 по Москве 24 ноября.
Свой голос отдать за понравившееся название можно в группе сервиса путешествий Туту.ру во "ВКонтакте".
У россиян спрашивают, какой населенный пункт России имеет самое веселое название. В списке 10 наименований:
При формировании групп учитывается территориальный фактор: почти во всех случаях регионы граничат друг с другом. Если в голосовании участвовало по 2-3 названия из одного региона, то они были в одной десятке.
Третий этап – финал. Победивший населенный пункт получает от организаторов народного голосования памятный кубок и знак "Российский населенный пункт с самым веселым названием".
В прошлом году конкурс выиграла деревня Чуваки (Пермский край). Победитель получил кубок со специально разработанным дизайном и памятный знак. В 2018 году в голосовании приняли участие около 13,5 тысячи человек.
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