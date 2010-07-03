Определен топ-10 населенных пунктов с самыми веселыми названиями

Фото: ТАСС/Михаил Медведев

Подходит к концу конкурс на самое веселое название населенного пункта России. За 2,5 месяца прошли отборочные туры, за выход в финал боролись 100 претендентов из 83 регионов России. В финал вышли 10 населенных пунктов. Голосование продлится две недели и завершится в 23:59 по Москве 24 ноября.

Свой голос отдать за понравившееся название можно в группе сервиса путешествий Туту.ру во "ВКонтакте".

У россиян спрашивают, какой населенный пункт России имеет самое веселое название. В списке 10 наименований:

Морозилка (Архангельская область)

Мутный Материк (республика Коми)

Хохотуй (Забайкальский край)

Свиногорье (республика Татарстан)

Палево (Сахалинская область)

Сахарная Головка (Севастополь)

Мухоудеровка (Белгородская область)

Мошонки (Калужская область)

Лох (Саратовская область)

Бухалово (Ярославская область)

На первом этапе пользователи и экспертный совет отбирают сотню веселых названий из всех регионов страны. Второй этап – основной. При этом 100 названий разбиваются на 10 групп по 10 штук в каждом.

При формировании групп учитывается территориальный фактор: почти во всех случаях регионы граничат друг с другом. Если в голосовании участвовало по 2-3 названия из одного региона, то они были в одной десятке.

Третий этап – финал. Победивший населенный пункт получает от организаторов народного голосования памятный кубок и знак "Российский населенный пункт с самым веселым названием".

В прошлом году конкурс выиграла деревня Чуваки (Пермский край). Победитель получил кубок со специально разработанным дизайном и памятный знак. В 2018 году в голосовании приняли участие около 13,5 тысячи человек.

