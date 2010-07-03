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Общество

13:59

Определен топ-10 населенных пунктов с самыми веселыми названиями

общество

Фото: ТАСС/Михаил Медведев

Подходит к концу конкурс на самое веселое название населенного пункта России. За 2,5 месяца прошли отборочные туры, за выход в финал боролись 100 претендентов из 83 регионов России. В финал вышли 10 населенных пунктов. Голосование продлится две недели и завершится в 23:59 по Москве 24 ноября.

Свой голос отдать за понравившееся название можно в группе сервиса путешествий Туту.ру во "ВКонтакте".

У россиян спрашивают, какой населенный пункт России имеет самое веселое название. В списке 10 наименований:

  • Морозилка (Архангельская область)
  • Мутный Материк (республика Коми)
  • Хохотуй (Забайкальский край)
  • Свиногорье (республика Татарстан)
  • Палево (Сахалинская область)
  • Сахарная Головка (Севастополь)
  • Мухоудеровка (Белгородская область)
  • Мошонки (Калужская область)
  • Лох (Саратовская область)
  • Бухалово (Ярославская область)

На первом этапе пользователи и экспертный совет отбирают сотню веселых названий из всех регионов страны. Второй этап – основной. При этом 100 названий разбиваются на 10 групп по 10 штук в каждом.

При формировании групп учитывается территориальный фактор: почти во всех случаях регионы граничат друг с другом. Если в голосовании участвовало по 2-3 названия из одного региона, то они были в одной десятке.

Третий этап – финал. Победивший населенный пункт получает от организаторов народного голосования памятный кубок и знак "Российский населенный пункт с самым веселым названием".

В прошлом году конкурс выиграла деревня Чуваки (Пермский край). Победитель получил кубок со специально разработанным дизайном и памятный знак. В 2018 году в голосовании приняли участие около 13,5 тысячи человек.

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