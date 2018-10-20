5 не самых популярных, но интересных мест Москвы

Москва давно стала городом, где особое удовольствие доставляет обычная прогулка. Но еще лучше – гулять интересно. В начале выходных историк Семен Извеков решил рассказать вам о, возможно, неожиданных туристических местах столицы.

Можно взять велосипед или даже просто пройтись, приятно провести время за чашкой чая на скамейке. Правда, я, как и многие, столкнулся с тем, что называется "приелось". Те туристические места, которые прежде вызывали неподдельный интерес, – "уже не то". Но ведь всегда есть возможность открывать что-то новое, если есть желание. Именно поэтому я приглашаю вас в наш нетривиальный тур по Москве, от истоков к современности.

Спасо-Андроников монастырь

Фото: Агентство Москва

Обитель, несущая последние частички древней Москвы. Монастырь был основан еще в XIV веке, во времена, когда сама территория Московского княжества была в границах Кремля. Сама история этого места — борьба за право быть. По преданию, митрополит Алексий попал в шторм на Черном море и дал обет, что обязательно воздвигнет в Москве монастырь, если выживет.

Андроников монастырь знал много горя. На его долю выпали набеги татар и литовцев, феодальные войны, разорения поляками в Смуту. Но, несмотря ни на что, он стоит и поныне, как и 700 лет назад.

Жемчужиной ансамбля стал Спасский собор, построенный в XV веке. Расписывал его великий Андрей Рублев: его росписи на откосах окон обязательно показывают всем посетителям.

В соседних же зданиях расположился Музей древнерусского искусства, не уступающий по качеству знаменитым собраниям музеев России. Более 13 тысяч экспонатов со всей страны собирались десятилетиями: иконы, фрески и старые книги, множество иных свидетельств старины. Особенно стоит обратить внимание на старейшие экспонаты XIII-XIV веков.

Как мало ты знаешь о культуре своей страны, и как же она богата и многогранна, оригинальна и красочна – пожалуй, именно такие мысли посещают после визита сюда.

Где: Андроньевская площадь, дом 10 (метро "Римская" и "Площадь Ильича")

Крутицкое подворье

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Тем, кто очень любит историю и хочет, минуя время, перенестись в Москву, старую и купеческую, совершенно точно стоит отправиться на Крутицкое подворье. Суровая поступь нашей истории стерла с лица земли множество символов Белокаменной – Страстной и Чудов монастыри, Красные ворота и легендарную Сухареву башню. Но Крутицкий дом архиерея (его другое название) не тронули, возможно, из-за удаленности от Кремля.

Тем, кто входит сюда, может показаться, что часы остановились. Вот из терема будто бы выходит боярин в высокой шапке и одаривает нищих копеечкой, простой люд с благоговением идет на литургию и кланяется чернецам, а купцы толкуют о делах.

Успенский Собор и митрополичьи палаты, терем и колокольня настолько органичны вместе, что складывается в единый пазл монолитная атмосфера. Согласитесь, это бывает довольно редко. Можно сюда приходить и просто гулять или сидеть на скамейке, отдыхать от суеты. Советую предварительно выключить телефон.

Где: Крутицкая улица, дом 17, строение 4 (метро "Пролетарская", "Крестьянская застава")

"Огни Москвы"

Фото: ТАСС/Олег Дьяченко

Фонари – обыденность, но сколько, если подумать, о них сложено стихов и поэм? Светоч в темноте, маяк, надежда, загадка... Помните сказку Андерсена "Старый уличный фонарь"? Так вот, в нашем городе есть место, где вы сможете увидеть самые ветхие светила – это музей "Огни Москвы".

Здесь можно не только изучить, как менялось освещение, но и самому поработать фонарщиком, зажигать и гасить лампы по своему разумению. Это волшебство возможно при помощи простого пульта, который вам выдают. Особенную радость это доставит детям. Для самых маленьких есть мастер-классы, а можно еще и заказать веселый праздник для вашего ребенка и его друзей.

Иными словами, погрузиться в мир света и пройти весь путь от лучины до энергосберегающей лампочки – прекрасный интерактивный отдых абсолютно для всех.

Где: Армянский переулок, дом 3-5, строение 1 (метро "Лубянка", "Китай-Город")

Усадьба "Узкое"

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Москва славится своими усадьбами. Они подчас не так помпезны, как петербургские, однако это едва ли делает их хуже. Усадьба "Узкое" – яркий тому пример. Затерянная среди аллей Битцевского парка, она возникает неожиданно среди крон деревьев. Трудно поверить, что такое поместье расположено в черте города, а не в дальнем Подмосковье.

Некогда боярская вотчина, а после имение знатнейших князей Голицыных и Трубецких, "Узкое" и сегодня сохранило черты былого дворянского гнезда. В 1812 году здесь даже жил Наполеон Бонапарт и наблюдал за отступающими солдатами.

Элитным это место оставалось и в советские времена, когда здесь находился санаторий Академии наук.

Само здание усадьбы недоступно для посещения, но живописный парк и пруды идеально подходят для прогулки в любое время года.

Пройдитесь по липовой аллее, воспетой некогда Пастернаком, сходите в оранжерею или посетите храм.

Где: улица Профсоюзная, дом 123а, 123б (метро "Теплый Стан")

Музей Apple

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Когда-то на Стива Джобса люди смотрели как на фрика с его странными идеями цифровизации. А многим в наши дни вообще кажется, что до айфонов и айпадов компании "Эппл" особо-то и не было. Но это далеко не так: путь "яблочных" был тернист, знал взлеты и жуткие падения, разорения и популярность уровня рок-звезд.

В какой-то момент энтузиасты решили собрать все лучшие образцы Apple на севере Москвы. Особенность этого места в том, что здесь все экспонаты не то что можно – нужно трогать и "юзать". Поколение миллениалов будет наверняка удивлено тем, что эти железные бандуры не только могут называться компьютерами, но и раскупались за сутки, и чтобы обладать ими, люди стояли в очередях. Да, были времена, когда дискеты были большими, а память измерялась в килобайтах, мышки имели очень странную форму и CD-диск был верхом шика.

Те же, кто постарше, смогут вернуться во времена детства и потестить самое древнее железо, поиграть в некогда любимого "Принца Персии" или порисовать на планшете 1985 года.

Это место, где не будет скучно ни родителям, ни детям, вне всяких сомнений.

Где: улица Складочная, дом 3, строение 1 (метро "Дмитровская")

Москва бездонна и загадочна. Можно сравнить ее с огромной старой книгой, сложной и разной. Читая труд невнимательно, иногда пропускаешь самые интересные страницы, к которым всегда есть шанс вернуться. Главное – не терять энтузиазм и желание!

Семен Извеков