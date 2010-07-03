В столичном ресторане появилось блюдо с необычным названием

В одном из московских ресторанов появилось блюдо с названием из пяти букв: первые две – это ПИ, затем – две звездочки и буква А. Оказалось, речь о банальной итальянской хрустящей лепешке, которая называется пинса.

Однако это название запатентовал один итальянский предприниматель, и московским шеф-поварам использовать это слово запрещено. Поэтому решили поставить звездочки.

В соцсетях его, конечно, полюбили. Пользователи публикуют рецепты блюд с использованием этой лепешки и спорят, кто больше любит это кулинарное произведение с необычным названием. Кроме того, набирает популярность хештег #Я/МыПи**а.