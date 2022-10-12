Психолог рассказала, как распознать посттравматическое расстройство

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Психолог Анастасия Николаева рассказала, как распознать посттравматическое расстройство (ПТСР). Об этом пишет "Газета.ру".

Специалист объяснила, что ПТСР по своим проявлениям может быть похоже на другие расстройства, однако оно имеет свои отличительные черты:

наличие события, которое угрожало жизни человека;

человек стремится избегать ситуаций, похожих на травмировавшую его;

человек страдает от кошмаров и флешбэков.

Николаева отметила, что с этим можно справиться самостоятельно и жить полноценной жизнью, однако иногда требуется помощь специалистов.

"Если реакции человека на события мешают ему жить и работать – надо идти к специалисту. <...> Если человек плачет пять раз в день и не может сосредоточиться – это проблема. Вопрос, что и как вызывает проблемное поведение", – сказала она.

Психолог еще раз сделала акцент на том, что профессиональная помощь требуется в тех случаях, когда симптомы приносят значительный дискомфорт человеку или его близким.

"Если человек будет плакать, только если видит в кино смерть домашнего животного, которая напоминает ему о смерти своего питомца, это нормально. Но если человек будет плакать при любом упоминании слова "смерть" – это уже тревожный симптом", – пояснила она.

Ранее Николаева рассказала, что большинство военных страдают от посттравматического расстройства. По ее словам, образы военных в кино с травмированной психикой соответствуют реальности.

Она отметила, что в среднем от 50 до 80% всех участников боевых действий имеют ПТСР в различных степенях тяжести. Эксперт добавила, что подобные травмы мешают военному без потерь вернуться к мирной жизни. Она заявила, что участникам боевых действий необходима поддержка со стороны близких, а также помощь психолога.

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