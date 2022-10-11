Психолог рассказала, как самостоятельно справиться с детской травмой

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Психолог Наталья Наумова рассказала, как взрослый человек может самостоятельно справиться с детской травмой. Об этом сообщает News.ru.

Эксперт предупредила, что детские обиды могут в дальнейшем негативно отразиться на взрослой жизни.

"Детские травмы базируются уже на полученных ощущениях, но иногда человек не может вспомнить ситуацию с похожими выводами. Тогда берем ту, которую помним, например, в 10 или 13 лет. С этим событием мы работаем и наводим порядок", – сказала она.

Психолог отметила, что необходимо провести анализ своих чувств, ощущений и задуматься, в какой момент внутреннее состояние изменилось. Эффективным методом Наумова назвала терапию "горячий стул".

"Можно свою обиду посадить на стул и, пересаживаясь с одного стула на другой, поговорить и понять, как на него действует обида. В этом можно узнать кого-то из близких родственников, самые чуткие и заботливые люди, как правило, и являются источником травм, потому что они наиболее значимы для человека", – объяснила она.

Ранее психотерапевт Артем Толоконин рассказал о последствиях физического наказания детей. По его словам, очень часто дети, которых били, к которым не проявляли нежности, вырастают асоциальными, подверженными депрессии и не способными создать комфортные и здоровые отношения.

Толоконин призвал родителей отказать от таких инструментов в воспитании. Врач сделал акцент на том, что телесные наказания могут стать причиной серьезной психологической травмы. Родители должны уметь находить общий язык со своим ребенком, добавил он.

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