Эксперт раскрыла, как часто у военных развивается ПТСР

Фото: "Мировое обозрение"/tehnowar.ru

Большинство военных страдают от посттравматического расстройства, заявила психолог, научный сотрудник Московского государственного психолого-педагогического университета Анастасия Николаева. По ее словам, образы военных в кино с травмированной психикой соответствуют реальности.

"На самом деле это не шутки, кинематограф в данном случае показал абсолютно правдивую реальность. В исследованиях представлены разные цифры. В среднем от 50 до 80% всех участников боевых действий имеют ПТСР в различных степенях тяжести", – отметила Николаева в беседе с "Газетой.ру".

По ее словам, подобные травмы мешают военному без потерь вернуться к мирной жизни. Эксперт заявила, что участникам боевых действий необходима поддержка со стороны близких, а также помощь психолога.

Ранее эксперты рассказали, что для снижения уровня тревоги необходимо ограничить чтение тревожных новостей, так как это может стать причиной возникновения психических расстройств и депрессии. Например, психотерапевты рекомендуют выделять на чтение подобного контента строго определенное время.

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