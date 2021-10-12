Терапевт рассказала, как избежать пагубного влияния магнитных бурь

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Врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с Москвой 24 посоветовала метеозависимым людям не перегружать себя в период магнитных бурь.

Ранее на Земле была зафиксирована "заметная" магнитная буря. Об этом говорится на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. Лебедева РАН (ФИАН). По прогнозам астрономов, она продлится около суток.

Терапевт объяснила, что здоровые люди обычно хорошо переносят и смену давления, и возмущение магнитного поля. При этом поберечься стоит обладателям сердечно-сосудистых заболеваний, добавила она.

"Люди, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, могут испытывать мигрени. В этот момент обязательно надо принимать ту терапию, которая им назначена от их заболевания. Если они не будут это делать, то, естественно, боли продолжатся", – объясняет врач.





Людмила Лапа врач-терапевт Надо делать все, чтобы расширить сосуды. В частности, принимать крепкий сладкий чай, кому это можно. Кому нельзя, просто чай и воды побольше, чтобы наполнять сосуды, чтобы организм не чувствовал перемен.

Кроме того, специалист советует в период магнитных бурь отказаться от слишком активных занятий. "Не надо физических нагрузок и занятий спортом, нужно беречь себя", – резюмировала врач.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о напитках, которые помогут понизить давление. По мнению специалиста, нужно пить соки из овощей и фруктов, в которых содержится калий. Это тыквенный, томатный и картофельный соки.



Медведева Светлана