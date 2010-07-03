В МЧС предупредили москвичей о порывистом ветре

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В МЧС предупредили жителей столицы о сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду, сообщает РИА Новости.

Погода испортится в ближайшие часы и сохранится до полуночи. "Ожидается усиление юго-западного ветра порывами 13–18 метров в секунду", – говорится в сообщении.

При сильном ветре рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Ранее в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности с утра 12 октября до утра 14 октября из-за ветра. В столице также объявлено предупреждение из-за дождя, период – с 9:00 до 21:00 12 октября.

Синоптики отметили, что погода в столичном регионе обуславливается теплым сектором обширного циклона, западно-восточные потоки которого несут из Атлантики новые порции более теплого и влажного воздуха с температурным фоном на 2-3 градуса выше положенной многолетней нормы. Значения средней суточной температуры превышают норму на три градуса.

На сайте Гидрометцентра уточняется, что небольшой дождь может пройти и в начале следующей недели.

