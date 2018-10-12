Московская полиция пригласила на работу участковых

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

ГУ МВД по Москве объявило о наборе молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет на должность участковых. Успешный претендент должен быть годным к прохождению службы по состоянию здоровья.

Согласно размещенному предложению, участковые уполномоченные полиции обеспечиваются:



бесплатным проездом на общественном транспорте;

возможностью поступить на бюджет в высшее учебное заведение МВД;

бесплатным медобслуживанием в ведомственных поликлиниках;



форменным обмундированием;

внеочередным устройством детей в детские сады;

отпуском до 60 суток.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте ГУ МВД по Москве.