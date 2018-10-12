12 октября 2018, 18:29Общество
Московская полиция пригласила на работу участковых
Фото: портал Москва 24/Роман Балаев
ГУ МВД по Москве объявило о наборе молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет на должность участковых. Успешный претендент должен быть годным к прохождению службы по состоянию здоровья.
Согласно размещенному предложению, участковые уполномоченные полиции обеспечиваются:
- бесплатным проездом на общественном транспорте;
- возможностью поступить на бюджет в высшее учебное заведение МВД;
- бесплатным медобслуживанием в ведомственных поликлиниках;
- форменным обмундированием;
- внеочередным устройством детей в детские сады;
- отпуском до 60 суток.
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте ГУ МВД по Москве.