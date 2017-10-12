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Новости

12 октября 2017, 19:33

Общество

Итальянка через суд добилась больничного по уходу за собакой

Фото: ТАСС/PA Images/Michelle Siu

Суд в Италии обязал работодателя предоставить сотруднице оплачиваемый больничный по уходу за собакой.

Женщина, работающая академиком в Риме, подала иск из-за того, что работодатель отказался отпускать ее домой на два дня к заболевшему питомцу, сообщает "Мир 24".

В ходе процесса женщину поддерживала местная организация по защите прав животных.

Как полагают адвокаты, суд встал на сторону женщины из-за закона о защите прав животных. Согласно ему, бросивших больных животных могут посадить на год в тюрьму или оштрафовать на сумму до 10 тысяч евро.

На волне успеха правозащитники намерены добиваться для домашних питомцев статуса члена семьи.

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