12 сентября, 17:41Общество
МЧС РФ предупредило москвичей о густом тумане в ночь на 13 сентября
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Густой туман ожидается в Москве в ночь на среду, 13 сентября, москвичам и гостям столицы следует быть осторожными в связи с ухудшением видимости, заявили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по столице.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 01:00 до 08:00 13 сентября местами в Москве ожидается туман с ухудшением видимости 300–800 метров", – отметили сотрудники ведомства.
Ранее сообщалось, что прошедшая ночь в Москве и области стала самой холодной с начала осени, столбики термометра опустились до 7,1 градуса. Такие показатели зафиксировали на главной метеостанции города на ВДНХ.
До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявлял, что в течение этой недели жителей и гостей столицы ожидает теплая погода, средние значения температуры составят до 20 градусов.
При этом ночью столбики термометров будут опускаться до 5–6 градусов. Как подчеркнул метеоролог, днем температура будет находиться в диапазоне 20–22 градусов, однако 15 и 16 сентября значения покажут от 18 до 20 градусов.
МЧС предупредило москвичей о тумане в ночь на 13 сентября
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