МЧС РФ предупредило москвичей о густом тумане в ночь на 13 сентября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Густой туман ожидается в Москве в ночь на среду, 13 сентября, москвичам и гостям столицы следует быть осторожными в связи с ухудшением видимости, заявили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по столице.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 01:00 до 08:00 13 сентября местами в Москве ожидается туман с ухудшением видимости 300–800 метров", – отметили сотрудники ведомства.

Ранее сообщалось, что прошедшая ночь в Москве и области стала самой холодной с начала осени, столбики термометра опустились до 7,1 градуса. Такие показатели зафиксировали на главной метеостанции города на ВДНХ.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявлял, что в течение этой недели жителей и гостей столицы ожидает теплая погода, средние значения температуры составят до 20 градусов.

При этом ночью столбики термометров будут опускаться до 5–6 градусов. Как подчеркнул метеоролог, днем температура будет находиться в диапазоне 20–22 градусов, однако 15 и 16 сентября значения покажут от 18 до 20 градусов.



МЧС предупредило москвичей о тумане в ночь на 13 сентября