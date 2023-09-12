Москвичей предупредили о сильном тумане вечером вторника

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье желтый уровень опасности из-за тумана с вечера вторника до утра среды.

Предупреждение будет действовать с 21:00 12 сентября до 9:00 13 сентября.

"Погода потенциально опасна", – сказано в сообщении.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что прошедшая ночь в Москве и области стала самой холодной с начала осени, столбики термометра опустились до 7,1 градуса. По его словам, юг и восток Московской области оказались холоднее, чем запад и север.

"Атмосфера": 16 градусов ожидается в столице вечером 12 сентября