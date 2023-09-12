12 сентября, 13:41Общество
Москвичей предупредили о сильном тумане вечером вторника
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье желтый уровень опасности из-за тумана с вечера вторника до утра среды.
Предупреждение будет действовать с 21:00 12 сентября до 9:00 13 сентября.
"Погода потенциально опасна", – сказано в сообщении.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что прошедшая ночь в Москве и области стала самой холодной с начала осени, столбики термометра опустились до 7,1 градуса. По его словам, юг и восток Московской области оказались холоднее, чем запад и север.
"Атмосфера": 16 градусов ожидается в столице вечером 12 сентября
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