Врач рассказал, как оказать помощь задыхающемуся человеку

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Если причиной асфиксии стало инородное тело в дыхательных путях человека, спасающий может применить метод Геймлиха. Об этом рассказал заместитель главного врача Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Евгений Данилов в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва".
Для выполнения процедуры потребуется физическая сила. По словам эксперта, затруднения при применении приема Геймлиха часто возникают у девушек.
"Выполнить прием Геймлиха: встать сзади пациента, обхватить его руками спереди, нажать на эпигастральную область по направлению к голове, пациента также необходимо наклонить", – объяснил Данилов.
Попытаться вытолкнуть инородное тело из легких также можно ударами в межлопаточную область ладонью, предварительно наклонив человека вперед, объяснил врач.
Он также отметил, что причинами асфиксии могут стать заболевания внутренних органов, а также патологии легких и сердца. В таком случае пострадавшие чаще всего знают о своих заболеваниях.
Столкнувшимся с данной проблемой необходимо принять соответствующие лекарства, выйти на свежий воздух и обратить к врачу, добавил эксперт.
Ранее травматолог-ортопед клиники "Медси" Глеб Зверев рассказал об опасности хруста пальцами. Это может привести к повреждению мягких тканей и воспалению.
Патологический хруст пальцев, сопровождающийся болью, может сигнализировать о развитии остеоартроза и других заболеваний суставов, добавил эксперт.
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