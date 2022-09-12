Врач рассказал, как оказать помощь задыхающемуся человеку

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Если причиной асфиксии стало инородное тело в дыхательных путях человека, спасающий может применить метод Геймлиха. Об этом рассказал заместитель главного врача Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Евгений Данилов в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва".

Для выполнения процедуры потребуется физическая сила. По словам эксперта, затруднения при применении приема Геймлиха часто возникают у девушек.

"Выполнить прием Геймлиха: встать сзади пациента, обхватить его руками спереди, нажать на эпигастральную область по направлению к голове, пациента также необходимо наклонить", – объяснил Данилов.

Попытаться вытолкнуть инородное тело из легких также можно ударами в межлопаточную область ладонью, предварительно наклонив человека вперед, объяснил врач.

Он также отметил, что причинами асфиксии могут стать заболевания внутренних органов, а также патологии легких и сердца. В таком случае пострадавшие чаще всего знают о своих заболеваниях.

Столкнувшимся с данной проблемой необходимо принять соответствующие лекарства, выйти на свежий воздух и обратить к врачу, добавил эксперт.

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