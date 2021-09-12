В России выявили 18 554 новых случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
За минувшие сути в России подтвердили 18 554 новых случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. В 1 332 (7,2%) из них заболевание протекало без клинических проявлений, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.
Больше всего случаев пришлось на Санкт-Петербург – 1 597, Москву – 1 592, Московскую область – 718, Свердловскую область – 506, Ростовскую область – 472, а также Самарскую и Воронежскую области – 470 и 468 случаев соответственно. Наименьшие темпы прироста зафиксированы в Москве – 0,1%, Республике Алтай и Республике Бурятия – 0,14%, Московской области – 0,17%.
За последние 24 часа в стране от COVID-19 скончались 788 человек, а весь период пандемии – 192 749 человек. Выздоровели 14 497 россиян, а за все время – 6 389 657
С начала пандемии коронавируса в России было зарегистрировано 7 140 070 случаев коронавируса.
Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина "Спутник V" на сегодняшний день защищает от всех штаммов коронавируса. При этом, в России на данный момент преобладает лишь один вариант патогена.
По его Гинцбурга, препарат создавался таким образом, чтобы он защищал от очень широкого ряда штаммов. Кроме того, согласно статистике Минздрава РФ, летальных случаев вследствие вакцинации "Спутником V" на сегодняшний день не зафиксировано.
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