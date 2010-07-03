Москвичей предупредили об усилении ветра

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Усиление ветра ожидается в Москве в пятницу, 13 сентября, во второй половине дня, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, температура останется комфортной, а резкое похолодание придет в регион только в выходные дни. В столичном регионе похолодает до +13 градусов, возможны кратковременные дожди.

Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в столице и области до 14 сентября. Специалисты отмечают высокий риск возникновения пожаров.

12 сентября воздух в районе метеостанции на ВДНХ к 13:00 прогрелся до 25,6 градуса. Таким образом, был побит рекорд 1955 года.