Вторая половина сентября начнется с прохладной погоды

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В столицу уже в выходные придет похолодание, которое сохранится на следующей неделе, сообщает Гидрометцентр России.

Синоптики прогнозируют в субботу небольшой дождь и порывистый ветер западной четверти. Воздух днем прогреется всего лишь до 15–17 градусов в Москве, в Подмосковье – до 13–18.

В воскресенье также будет также ветрено. В ночь на 15 сентября ожидается 6–8 градусов в Москве и 3–8 – по области. Днем местами пройдет небольшой дождь. В Москве будет около 15 градусов, в Подмосковье – 11-16 градусов.

Небольшие дожди и такие же температурные показатели будут отмечаться и в начале будущей недели. С середины недели станет еще прохладнее.

В Москве 12 сентября может быть установлен абсолютный погодный рекорд. По данным синоптиков, воздух прогреется до 27 градусов тепла. Держащийся до сих пор суточный максимум был установлен в 1932 году – тогда температура воздуха составила 26,4 градуса тепла.

Метеорологи добавили, что в среду столичная температура тоже шла к рекорду, но остановилась на уровне плюс 26,8 градуса.

Ранее синоптики сообщили, что уже к концу недели в город ворвется атмосферный фронт, который принесет дожди и порывистый ветер. Вместе с тем в конце сентября в столицу вернется теплая и солнечная погода.

