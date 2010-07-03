Москва может побить температурный рекорд за 87 лет

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Москве 12 сентября может быть установлен абсолютный погодный рекорд. По данным синоптиков, воздух прогреется до 27 градусов тепла, передает портал "Метеоновости".
"Уже в 10:00 температура воздуха на опорной метеостанции города ВДНХ повысилась до 22,3 градуса. До рекорда суточного максимума осталось чуть больше четырех градусов", – отмечается в сообщении.
Держащийся до сих пор суточный максимум был установлен в 1932 году – тогда температура воздуха составила 26,4 градуса тепла.
Метеорологи добавили, что в среду столичная температура тоже шла к рекорду, но остановилась на уровне плюс 26,8 градуса.
Ранее синоптики сообщили, что уже к концу недели в город ворвется атмосферный фронт, который принесет дожди и порывистый ветер. В субботу, 14 сентября, температура не поднимется выше плюс 18 градусов. Ожидаются кратковременные дожди и сильный ветер. В воскресенье столбики термометров будут показывать плюс 15-17 градусов. Начало недели также ожидается прохладным и дождливым. Вместе с тем в конце сентября в столицу вернется теплая и солнечная погода.
"Утро": осадков не ожидается в столице 12 сентября
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