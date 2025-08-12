Умер председатель совета директоров "Уралкалия" Осипов

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Председатель совета директоров ПАО "Уралкалий" Дмитрий Осипов скончался в возрасте 59 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

О причинах смерти информация не поступала.

Осипов родился в 1966 году в Нижнем Новгороде. С начала 2000-х он занимал руководящие должности в компаниях химической отрасли: волгоградском "Химпроме", "Сибур-Химпроме" и Кирово-Чепецком комбинате.

Всего в химической промышленности он проработал более 20 лет. Генеральным директором "Уралкалия" Осипов был в 2013–2020 годах. За это время компания смогла реализовать крупные проекты по реконструкции и строительству производств, внедрить современные управленческие подходы и усилить научно-исследовательскую работу.