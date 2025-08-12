Эксперт Лебединская: сборы ребенка в детсад в Москве обойдутся в 33,4 тыс рублей

Фото: 123RF/uzzi1001

Сборы ребенка в детский сад обойдутся в Москве в 2025 году в 33,4 тысячи рублей, рассказала Агентству "Москва" доцент кафедры статистики Российского экономического университета имени Плеханова Ольга Лебединская.

Эксперт напомнила, что, согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), стоимость набора дошкольника в детсад выросла за год в среднем по стране на 5,22–5,45%.

"В набор вошли: пара брюк для мальчиков, рубашка для праздничных мероприятий, для девочек – пара сарафанов, по пять футболок, гольф, колгот, верхняя одежда, обувь и головные уборы", – отметила Лебединская.

По ее словам, при оценке стоимости покупок для детсадовцев нет серьезных отличий в зависимости от пола и возраста ребенка, как это наблюдается со школьной одеждой.

Эксперт также заметила, что самыми "расходными" вещами дошкольников являются варежки и колготки, которые подорожали за год более других: на 16,4 и 9% соответственно.

"Еще один необходимый предмет гардероба – сапоги резиновые – "прибавили" к цене за указанный период 12,5%", – заключила Лебединская.

Ранее Минпросвещения опровергло введение единой формы для российских школьников. Как пояснили в министерстве, учебные заведения могут самостоятельно устанавливать требования к внешнему виду, цвету и фасону одежды с учетом мнения родителей и учеников, а также в соответствии с законом об образовании.

При этом, отметили в ведомстве, в соответствии с приказом Росстандарта были установлены общие требования национального стандарта для производителей. Они вступают в силу 3 сентября.

