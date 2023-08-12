Облачная погода и кратковременные дожди ожидаются в Москве в субботу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В субботу, 12 августа, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременные дожди. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, по области местами сильный. Гроза", – говорится в сообщении.

Максимальная температура воздуха в Москве составит 29 градусов, в Московской области – 30 градусов. Скорость порывов ветра местами может достигать 15 метров в секунду.

Атмосферное давление в городе зафиксируется на отметке в 754 миллиметра ртутного столба.

Между тем на следующей неделе в Москве ожидается до 33 градусов тепла. Температурные показатели, по словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, начнут расти уже с 17 августа. Температура воздуха в городе окажется на 10 градусов выше нормы.



Дожди ожидаются в столице 12–13 августа