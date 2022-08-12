Россиян предупредили о магнитной буре 17 августа

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Астрономы прогнозируют магнитную бурю на Земле в среду, 17 августа. Об этом сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева Российской академии наук.
По данным ученых, на Солнце произойдут слабые возмущения категории G1. При этом возмущения магнитосферы также ожидаются в последующие дни – 18 и 19 августа.
Ранее директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович сообщил, что в ближайшие годы в мире будет увеличиваться солнечная активность, что может привести к росту числа магнитных бурь. При этом он отметил, что сейчас фиксируется умеренная солнечная активность, однако рост энергии присутствует.
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