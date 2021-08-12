Пенсионерам в России вернут незаконно изъятые накопления – СМИ

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С 2022 года негосударственные страховые пенсионные фонды будут обязаны возместить россиянам средства, которые были незаконно переведены в другие страховые компании. Об этом со ссылкой на соответствующий законопроект сообщает газета "Известия".
В частности, предлагается восстанавливать сумму инвестиционного дохода, который изъяли при досрочном переходе. Сейчас это можно сделать по решению суда, но иногда происходят отказы.
"Законопроектом предлагается в случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании обязать страховщиков восстанавливать на счете застрахованного лица сумму изъятого", – говорится в документе.
Уточняется, что данный законопроект Госдума может рассмотреть и принять осенью.
По словам главы думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, на таких досрочных переходах россияне потеряли миллиарды рублей. Парламентарий пояснил, что деньги у людей пропадают из-за различных мошеннических схем, при этом сами фонды остаются в прибыли.
Ранее эксперт НПФ "Будущее" Евгений Биезбардис рассказал, какие налоги российские пенсионеры не должны платить. В частности, отметил эксперт, работающие пенсионеры могут рассчитывать на возвращение части налогов НДФЛ по статьям 218–221 второй части Налогового кодекса.
Кроме того, с 2017 года пожилые граждане имеют льготу по земельному налогу – обязательная плата не взимается, если участок имеет площадь до 6 соток. При этом регионы могут увеличивать площадь, попадающую под льготы.
В некоторых субъектах РФ пенсионерам доступна льгота по транспортному налогу. Кроме того, они могут сэкономить на имуществе физлиц.
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