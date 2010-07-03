МЧС предупредило жителей Подмосковья о сильном тумане

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сильный туман ожидается в столичном регионе в понедельник в утренние часы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России.

"В ближайший час с сохранением до 9:00 по Московской области ожидается туман с видимостью 200-500 метров", – предупредили в пресс-службе.

В МЧС напомнили, что при тумане возникает значительное снижение видимости, а вследствие – затруднение движения транспорта и увеличение числа ДТП. В ведомстве попросили водителей транспортных средств по возможности снижать скорость и строго соблюдать ПДД.

В свою очередь, пешеходам порекомендовали быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, а страдающих сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями призвали не выходить на улицу.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде в начале новой недели. Специалисты отметили, что москвичей ожидает большое количество гроз.