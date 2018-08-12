Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Небольшое похолодание ожидается в столице в понедельник, 13 августа. Воздух днем прогреется всего до 24 градусов, а ночью температура упадет до 14 градусов.

По области местами пройдет небольшой кратковременный дождь, сообщает Гидрометцентр России.

Атмосферное давление составит порядка 745 миллиметров ртутного столба. Направление ветра будет меняться с юго-западного на западное. Средняя скорость составит до 10 метров в секунду, возможны порывы – до 15 метров в секунду, о чем ранее предупредило столичное управление МЧС.

В Московской области и столице сохраняется предупреждение о желтом уровне опасности погоды из-за высокой вероятности пожаров.

Ранее синоптики пообещали, что в конце августа и сентябре в столице установится теплая погода. Средняя температура будет превышать климатическую норму. Так называемое "бабье лето" в сентябре продет без резкой смены температур.