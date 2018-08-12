Москвичей предупредили об усилении ветра в понедельник

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Москвичей предупредили об усилении ветра днем 13 августа. О порывах со скоростью о 15 метрах в секунду рассказали в местном управлении МЧС.

"Днем 13 августа будет 22–24 градуса тепла, переменная облачность. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 5–10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду", – отмечается в сообщении.

Как отметили спасатели, опасных метеорологических явлений в столице не ожидается.

Синоптики сохраняют в столице желтый уровень погодной опасности в связи с высокой вероятностью пожаров. Предупреждение касается и соседних с Московской областей.

Ранее в Подмосковье объявили предупреждение о сильном ветре и грозе вечером 12 августа. Неблагоприятные погодные условиях сохранятся до 22:00.

По прогнозам синоптиков, в конце августа и сентябре в столице установится теплая погода. Средняя температура будет превышать климатическую норму. Так называемое "бабье лето" в сентябре продет без резкой смены температур.