В воскресенье москвичей ждет жара с редкими дождями

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

В воскресенье москвичей ждет жаркая погода с редкими дождями. Об этом сообщается на официальном портале Гидрометцентра.

Днем 12 августа воздух в городе прогреется до 28−30 градусов. В течение дня ожидается переменная облачность, будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5−10 метров в секунду.

К понедельнику в городе немного похолодает. Атмосферные фронты циклона принесут облачность и дожди. Благодаря им дневная температура воздуха в столице опустится до 20–25 градусов.

Ранее исполняющий обязанности Гидрометцентра Дмитрий Киктев рассказал, что в конце августа и сентябре в столице установится теплая погода. Средняя температура будет превышать климатическую норму. Так называемое "бабье лето" в сентябре продет без резкой смены температур.