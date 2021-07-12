Москвичей предупредили о локальных дождях с грозами

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Локальные кратковременные дожди с грозами ожидаются в Москве и Подмосковье со среды, 14 июля. Такой прогноз подготовили синоптики Гидрометцентра России.

По их данным, сухая, жаркая и солнечная погода в столичном регионе в начале недели будет обусловлена антициклоном, однако со среды возрастет влияние северных циклонов. Это увеличит вероятность осадков.

"В понедельник, 12 июля, малооблачно, без осадков, максимальная температура в Москве – около 30–32 градусов, по области – порядка 27–32 градусов тепла, ветер восточной четверти 3–8 метров в секунду. Во вторник, 13 июля, без осадков. Ночью в Москве будет 17–19 градусов тепла, в центре города – около 22–24 градуса, по области – порядка 14–19. Днем в Москве будет 32–34 градуса, по области – около 29–34 градусов, ветер переменных направлений – порядка 2–7 метров в секунду", – говорится в сообщении.

По данным специалистов, в ночь на 14 июля в Москве осадков не ожидается, в городе установится около 18–20 градусов, в Московской области – порядка 15–20. Днем в разных районах столицы пройдут кратковременные дожди и грозы, температура воздуха в Москве прогреется до 32–34 градусов, по области – до 29–34 градусов. Скорость ветра составит 5–10 метров в секунду.

"В четверг, 15 июля, ночью без осадков, в Москве – около 18–20 градусов, в центре города – порядка 23–25 градусов, по области – около 15–20. Днем местами (ожидается. – Прим. ред.) кратковременный дождь, гроза, в Москве будет около 31–33 градусов, по области – порядка 28–33 градусов. Ветер северо-западный 5–10 метров в секунду. В пятницу, 16 июля, местами кратковременный дождь, ночью – около 16–21 градуса, днем – порядка 29–34 градусов. Ветер слабый", – отмечается в прогнозе.

В субботу дождливая погода сохранится, ночью температура воздуха составит 16–21 градус тепла, днем – порядка 26–31 градуса. Ветер северный 3–8 метров в секунду.

Ранее в столичном главке МЧС сообщили, что в Москве сильная жара продлится до 13 июля. В ближайшие дни температура воздуха в городе будет подниматься до 31–33 градусов.

Сотрудники ведомства советуют не перегреваться на солнце. По их словам, необходимо носить светлую одежду и головные уборы, пить больше воды и не оставлять детей в местах для купания.

