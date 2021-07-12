В Москве выявлено 5 403 новых случая коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за последние сутки подтвердили 5 403 новых случая коронавируса. Были госпитализированы 1 472 человека, скончались – 107. Еще 639 горожан находятся на аппаратах ИВЛ, информирует Оперштаб.

Выздоровели за минувшие сутки 7 096 человек. Всего коронавирусом переболели 1 235 697 жителей столицы.

"Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник, павильоне "Здоровая Москва" или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах. Подробная информация – на сайте", – добавили в Оперштабе.

В России за последние сутки подтвердили 25 140 новых случаев коронавируса. Из них клинических проявлений не было в 2 723 (10,8%) случаях.

Ранее сообщалось, что в России изменят схему лечения от коронавируса, соответствующие изменения в рекомендации готовит министерство здравоохранения.

