Более 7,5 тысячи военных РФ вылечились от COVID-19

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Свыше 7,5 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 89 человек, сообщается на сайте Минобороны РФ.

Всего выздоровело 7 561 военнослужащих. Общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 898.

На 12 июля в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях зарегистрирован 1221 военнослужащий с положительными результатами теста. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 266 военных. Общее количество военнослужащих и гражданских лиц, лечащихся в 16 многофункциональных медцентрах Минобороны РФ, – 682 человека.

За последние сутки в России выявлено 6 615 новых случаев коронавируса в 84 регионах страны. Из них 22,5% не имели клинических проявлений болезни.

По последним данным ВОЗ, всего в мире подтверждено более 12 миллионов случаев заражения, свыше 551 тысячи человек скончались. В организации уточнили, что за сутки в мире зарегистрированы рекордные 230 370 случаев. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, что пик пандемии еще не достигнут.

Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов считает, что вероятность возникновения второй волны пандемии зависит от соблюдения людьми мер безопасности. Он подчеркнул, что гражданам нужно носить маски и перчатки, чаще мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и самоизоляцию при заболевании.