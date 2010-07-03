Эксперты Роскачества дали советы по выбору шашлыка

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Специалисты Роскачества разработали рекомендации по выбору шашлыка, в которых внимание уделено сроку хранения и простоте состава продукта.

Эксперты советуют отдавать предпочтение шашлыку, который упаковали на мясоперерабатывающем предприятии или мясокомбинате. Также важно обратить внимание на дату изготовления, говорится на сайте Роскачества.

Если продукт планируется везти за город, лучше не выбирать мясо, замаринованное в "белых" соусах, например на основе майонеза из-за риска пищевых отравлений.

Нужно обратить внимание на размер и массу кусочков мяса – они должны быть однородными, а структура мяса – плотной.

Ранее сообщалось, что шашлычный набор за год подорожал. В минимальный шашлычный набор входят порция шашлыка, мангал, шампуры и розжиг. В среднем порция шашлыка сейчас обходится в 320 рублей, что на 13% больше, чем в прошлом году.

Мангалы в среднем стоят 420 рублей, это на 19% выше, чем годом ранее. Шампуры подорожали на 9%, их можно купить за 145 рублей, средства для розжига – на 35%, до 85 рублей.

