Совфед попросил заменить американский термин "квест" на патриотичный аналог

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Члены комитета Совета Федерации по обороне и безопасности во время заседания, темой которого стала реализация госпрограммы "Патриотическое воспитание граждан РФ", обрушили волну критики на главу Росмолодежи Александра Бугаева. Сенаторы посчитали неуместным термин "квест", так как это название пришло в Россию из Америки, передает РИА Новости.

Бугаев начал свое выступление с рассказа о направлениях работы организации и проводимых мероприятиях, в том числе о квестах, которые организуют для молодежи. Сенатор Таймураз Мамсуров попросил руководителя Росмолодежи уточнить, что означает слово "квест" и заявил, что иностранный термин вызывает непонимание и вопросы.

"Не называйте их всероссийскими, не называйте их патриотичными, если это квест. Если это квест, значит, это что-то не наше", – возмутился Мамсуров.

Сенатора поддержала член Совета Федерации Ольга Ковитиди, отметив, что использование иностранных терминов показывает несостоятельность государства.

"Вот это слово "квест" – вы должны были выдумать и назвать его по-русски до того, как они придумали этот квест. И так, чтобы в Америке все играли в эту игру, которую придумали бы вы", – заявила она.

В свою очередь, Бугаев уточнил, что формулировка была выбрана с учетом мнения молодежи, и добавил, что Росмолодежь постарается решить эту "дилемму".

"На следующем крупном мероприятии "Волонтеры Победы" мы попросим ребят придумать название, которое будет понятным и не будет иметь англоязычных аналогов", – пояснил он.

Ранее Госдума заявила о планах обсудить запрет на использование слова "пиво" в рекламе и СМИ. Депутаты предложили заменить "пиво" на альтернативный вариант – "безалкогольный напиток, произведенный из зерновых".