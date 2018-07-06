В Госдуме предложили запретить слово "пиво" в рекламе

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В Госдуме планируют обсудить запрет на использование слова "пиво" в рекламе и СМИ. Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Сергей Фургал рассказал, что предложение рассмотрят во время осенней сессии, передает Агентство "Москва".
"Реклама безалкогольного пива создает иллюзию, что его пить полезно, безвредно и хорошо. Само по себе слово "пиво" подразумевает в себе алкогольный напиток, поэтому происходит двоякое толкование. Рекламу любого пива нужно запретить", – заявил Фургал.
По словам депутата, слово "пиво" производители и рекламодатели могут заменить на альтернативный вариант – "безалкогольный напиток, произведенный из зерновых".
В случае принятия Госдумой поправок в закон, ограничения коснутся любого вида рекламы, а также газет, журналов, радио, телеканалов и билбордов.
Ранее Минфин предложил начать маркировать пиво и пивные напитки. Товар без федеральных или акцизных марок будет считаться нелегальным и изыматься из магазинов.
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