Благоустроенную набережную открыли на юге Москвы

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На юге Москвы на территории бывшего Московского судостроительного завода в Нагатинском затоне открыли благоустроенную по проекту архитектурного бюро Wowhaus набережную протяженностью 700 метров. В дальнейшем планируется ее продлить, после чего протяженность набережной составит 1,5 километра. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, передает Агентство "Москва".

Кузнецов подчеркнул, что сейчас специалисты работают над 30 км набережных. Он назвал это большим объемом и особо отметил, что благоустройство территорий ведут не только за счет средств города, но и за деньги инвесторов.

"То, что проекты делаются с привлечением классных архитекторов через конкурсную практику – это тоже здорово, это позволяет поддерживать определенный качественный уровень, что мы здесь и наблюдаем", – сказал архитектор.

Как отмечается, архитектурное бюро предложило оформить набережную в морской тематике с пирсами, станцией проката водного транспорта, пешеходными и велодорожками, а также арт-объектами и маяком.