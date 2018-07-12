Суд приговорил замглавы Спецстроя к 5 годам колонии

Фото: ТАСС/Александр Тарасенков
Бывшего заместителя главы Федерального агентства специального строительства России Александра Бурякова приговорили к пяти годам колонии и штрафу в 600 тысяч рублей. Такое решение вынес Пресненский районный суд Москвы.
Бурякова обвинили в крупном мошенничестве при заключении контрактов на строительство объектов Минобороны, передает Агентство "Москва".
Бывший замдиректора Спецстроя признал свою вину и сообщил, что получал деньги для себя. По его словам, он заменял подрядные организации, чтобы сэкономить на материалах.
Дело рассматривали в особом порядке из-за сделки со следствием, которую заключил обвиняемый.
Отбывать наказание Буряков будет в колонии общего режима.
Тверской районный суд арестовал Бурякова 6 июля.
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