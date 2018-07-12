Школьники из РФ завоевали пять золотых медалей на Международной математической олимпиаде

12 июля, 17:52
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Школьники из России завоевали пять золотых медалей на 59-й Международной математической олимпиаде в Румынии.
Сборная российских школьников вошла в тройку лучших по итогам олимпиады, завоевав пять золотых и одну серебряную медаль, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РФ.
Всего в соревновании участвовали 116 команд из разных стран мира. Как уточняется, от России на олимпиаду поехали: Артур Герасименко и Егор Рябов из Москвы, Станислав Крымский и Владимир Петров из Санкт-Петербурга, Марат Абдурахманов из Челябинска и Сергей Лучинин из Кирова.
Глава Минпросвещения России Ольга Васильева заявила, что успех школьников РФ на олимпиаде в Румынии заслуженный.
Успех школьников, по ее словам, подчеркивает "статус России как великой математической державы".
Международную математическую олимпиаду проводят каждый год в одной из стран-участниц.
Ранее сообщалось, что Руслана Салимгареева, набравшего 400 баллов за четыре ЕГЭ, пригласили учиться в МГУ имени М.В. Ломоносова. О своем желании учиться в этом вузе заявлял и сам школьник. Он планирует поступить на факультет биоинженерии и биоинформатики. По его словам, эта цель дала ему стимул сдать выпускные экзамены с отличным результатом.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: