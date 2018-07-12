Школьники из РФ завоевали пять золотых медалей на Международной математической олимпиаде

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Школьники из России завоевали пять золотых медалей на 59-й Международной математической олимпиаде в Румынии.

Сборная российских школьников вошла в тройку лучших по итогам олимпиады, завоевав пять золотых и одну серебряную медаль, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РФ.

Всего в соревновании участвовали 116 команд из разных стран мира. Как уточняется, от России на олимпиаду поехали: Артур Герасименко и Егор Рябов из Москвы, Станислав Крымский и Владимир Петров из Санкт-Петербурга, Марат Абдурахманов из Челябинска и Сергей Лучинин из Кирова.

Глава Минпросвещения России Ольга Васильева заявила, что успех школьников РФ на олимпиаде в Румынии заслуженный.

Успех школьников, по ее словам, подчеркивает "статус России как великой математической державы".

Международную математическую олимпиаду проводят каждый год в одной из стран-участниц.

Ранее сообщалось, что Руслана Салимгареева, набравшего 400 баллов за четыре ЕГЭ, пригласили учиться в МГУ имени М.В. Ломоносова. О своем желании учиться в этом вузе заявлял и сам школьник. Он планирует поступить на факультет биоинженерии и биоинформатики. По его словам, эта цель дала ему стимул сдать выпускные экзамены с отличным результатом.