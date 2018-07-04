В МГУ пригласили учиться набравшего 400 баллов по ЕГЭ школьника

4 июля, 17:28
Фото: портал Москва 24/Роман Балаев
Руслана Салимгареева, набравшего 400 баллов за четыре ЕГЭ, пригласили учиться в МГУ имени М.В. Ломоносова, сообщает сайт "Комсомольской правды".
О своем желании учиться в этом вузе заявлял и сам школьник. Он планирует поступить на факультет биоинженерии и биоинформатики. По его словам, эта цель дала ему стимул сдать выпускные экзамены отличным результатом.
Заместитель декана по научной работе факультета биоинженерии и биоинформатики Борис Фенюк похвалил выпускника. Он рассказал, что встречался с Салимгареевым и рассказывал о его возможностях после поступления в МГУ.
"Руслан – огромный молодец. Мы с ним встречались год назад в лагере "Истра", где я лекцию читал и, видимо, его заразил идеей поступать к нам на факультет. Он действительно хороший и ответственный молодой человек. Когда человек к этому возрасту может выучиться так, чтобы сдать четыре ЕГЭ на 100, значит, учиться он умеет, поэтому мы с большим энтузиазмом ожидаем его дополнительных результатов по математике и ждем его с распростертыми объятиями", – сказал он.
Ранее Московский физико-технический институт, куда выпускник в том числе намерен подавать документы, сообщал, что будет рад, если Руслан Салимгареев будет у них учиться.
По словам мальчика, в школе подготовка к ЕГЭ была хорошей, а участие в олимпиадах помогло ему успешно сдать математику, русский язык и химию. Также Салимгареев на протяжении последнего месяца занимался с репетитором по биологии, потому что он был не уверен в себе.
На пробные экзамены Руслан не пошел. Помимо четырех дисциплин, за каждую из которых он набрал по сто баллов, выпускник 179-й школы Москвы сдал физику на 98 баллов и информатику на 83 балла.
Московский школьник набрал 400 баллов на ЕГЭ
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