FIFA высоко оценила организацию безопасности на ЧМ-2018 в столице

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Глава департамента спорта и туризма столицы Николай Гуляев заявил, что международная федерация футбола высоко оценила организацию безопасности в Москве во время проведения ЧМ-2018.

По его словам, в FIFA поставили более чем отличную оценку организации безопасности и особенно отметили систему наблюдения, передает ТАСС.

В российской столице прошли 11 матчей ЧМ-2018. Также московский стадион "Лужники" примет финальную игру турнира Франция – Хорватия 15 июля.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) Фатма Самура считает, что Россия организовала один из лучших чемпионатов мира по футболу в истории.