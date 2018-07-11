Генсек FIFA признала ЧМ-2018 в России одним из лучших в истории

Фото: AP/Pavel Golovkin
Генеральный секретарь Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) Фатма Самура считает, что Россия организовала один из лучших чемпионатов мира по футболу в истории. Об этом она заявила на встрече с председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко, передает Агентство "Москва".
Она выразила уверенность, что все болельщики, приехавшие в Россию за последний месяц, вернутся домой с незабываемыми впечатлениями и воспоминаниями.
"Я очень сочувствую в этом смысле Катару, потому что ему придется через четыре года каким-то образом сделать лучше. Вы превзошли все наши ожидания", – добавила генсек FIFA.
Также она высоко оценила уровень безопасности на мундиале и попросила Матвиенко передать благодарность Владимиру Путину за подготовку ЧМ на таком высоком уровне.
Чемпионат мира по футболу проходит в РФ с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира принимают 12 стадионов в 11 городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург.
Все города-организаторы уже проводили мундиаль, оставшиеся матчи пройдут в Москве и Санкт-Петербурге.
Кто выйдет в финал ЧМ-2018
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: