Генсек FIFA признала ЧМ-2018 в России одним из лучших в истории

Фото: AP/Pavel Golovkin

Генеральный секретарь Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) Фатма Самура считает, что Россия организовала один из лучших чемпионатов мира по футболу в истории. Об этом она заявила на встрече с председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко, передает Агентство "Москва".

Она выразила уверенность, что все болельщики, приехавшие в Россию за последний месяц, вернутся домой с незабываемыми впечатлениями и воспоминаниями.

"Я очень сочувствую в этом смысле Катару, потому что ему придется через четыре года каким-то образом сделать лучше. Вы превзошли все наши ожидания", – добавила генсек FIFA.

Также она высоко оценила уровень безопасности на мундиале и попросила Матвиенко передать благодарность Владимиру Путину за подготовку ЧМ на таком высоком уровне.

Чемпионат мира по футболу проходит в РФ с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира принимают 12 стадионов в 11 городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург.

Все города-организаторы уже проводили мундиаль, оставшиеся матчи пройдут в Москве и Санкт-Петербурге.