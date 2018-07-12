В Госдуме предложили создать День российского футбола

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
Член Госдумы от партии "Единая Россия" Дмитрий Белик внес в нижнюю палату парламента законопроект о создании нового национального праздника – Дня российского футбола. По предложению депутата, праздник футбола будет отмечаться в день рождения советского футболиста Льва Яшина 22 октября, передает Агентство "Москва".
"Проект разработан, чтобы дополнить федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России" новой датой 22 октября – Днем российского футбола", – сообщается в пояснительной записке Белика.
Автор отметил, что законопроект станет "данью памяти, благодарностью и огромным уважением прошлому". Он также подчеркнул, что праздник позволит даст новый импульс настоящему и будущему поколениям футболистов и болельщиков для развития российского спорта и заставит поверить, что в России есть не только хорошие футболисты, которые не уступают лучшим игрокам Европы, но и достойные тренеры.
Документ с законопроектом уже размещен на официальном сайте Госдумы РФ.
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