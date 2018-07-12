Штормовое предупреждение вновь объявили в Забайкалье

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

В Забайкалье на 13 июля объявили новое штормовое предупреждение из-за сильных дождей и повышения уровня воды в реках.

Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что на территории края ожидаются сильные ливни. Уровень воды на 50-80 сантиметров поднимется на реке Нерча у города Нерчинск, передает ТАСС.

Ранее дождевые паводки подтопили административный центр Читу, города Шилка и Нерчинск, а также порядка десяти сел.

Как сообщалось ранее, губернатор Забайкальского края Наталья Жданова подписала документ, который подразумевает создание оперативного штаба по предотвращению последствий дождевого паводка.