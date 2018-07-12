Госпошлину в случае онлайн-регистрации юрлиц и ИП могут обнулить

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В Госдуме в четверг во втором чтении рассмотрят правительственный законопроект об обнулении госпошлины за онлайн-регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, передает Агентство "Москва".

По мнению правительства, отмена пошлины увеличит количество желающих обратиться за услугой в электронной форме.

Уполномоченные государственные органы освободятся от приема и обработки подобных заявлений.

А люди, желающие зарегистрировать или наоборот ликвидировать свой бизнес, получат возможность минимизировать издержки.

В настоящий момент юридические лица платят за регистрацию 4 тысячи рублей, индивидуальные предприниматели – 800 рублей. Ликвидация и реорганизация для юрлица оценивается в 800 рублей, для ИП – 160 рублей.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2019 года.